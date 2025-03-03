NYT: ВСУ потеряли 19 танков Abrams из 31, которые поставили из США

Вооруженные силы Украины потеряли 19 танков Abrams из 31, переданного США. Об этом сообщила газета New York Times со ссылкой на высокопоставленные источники на Украине.

Источники газеты добавили, что почти все оставшиеся «Абрамсы» отозвали с линии фронта. По словам украинских военных и чиновников, пока беспилотники уничтожают больше солдат и бронетехники, чем все «традиционное оружие», имея в виду снайперские винтовки, танки, гаубицы и минометы.

До этого SHOT писал, что военнослужащие Вооруженных сил Украины столкнулись с трудностями при эвакуации техники НАТО из замыкающегося котла вокруг Суджи, вызванными черноземом. Источники уточнили, что из-за наступившей оттепели машины начали увязать в грязи. По данным канала, за последние сутки украинские войска потеряли минимум 10 единиц техники, которые планировали перебросить в Курскую область по новому пути снабжения, проходящему через населенный пункт Олешня.

В пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что российские войска нарушили логистику ВСУ после взятия под огневой контроль дороги Юнаковка — Суджа. По информации российского оборонного ведомства, украинское командование несет большие потери в живой силе и технике.

Ранее ВС РФ взяли под огневой контроль трассу, по которой велось снабжение Суджанского котла.