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ВС РФ нанесли удар по энергетической инфраструктуре на юге Украины

ДТЭК: российские военные поразили энергетический объект в Одесской области
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Константин Либеров/AP

Российские военнослужащие нанесли удар по объекту энергетической инфраструктуры в Одесской области, расположенной на юге Украины. Об этом сообщила пресс-служба украинского энергетического холдинга ДТЭК в официальном Telegram-канале.

Из заявления следует, что Вооруженные силы РФ провели соответствующую операцию 4 марта. В ее рамках российские бойцы поразили энергетическую инфраструктуру региона в четвертый раз за последние две недели.

Какое именно сооружение получило повреждения, в публикации не уточняется. При этом в пресс-службе подчеркнули, что сотрудники аварийных служб приступят к восстановительным работам после того, как получат разрешение от спасателей.

4 марта министерство внутренних дел Украины заявило, что объект критической инфраструктуры в городе Одессе получил повреждения в результате взрывов. Кроме того, в нескольких районах населенного пункта зафиксировали возгорания. По данным ведомства, сотрудникам местных экстренных служб удалось оперативно потушить огонь.

Накануне вечером в Одессе произошли сразу несколько взрывов. Данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины свидетельствуют о том, что с 21:48 в городе действовала воздушная тревога.

Ранее в Одесской области зафиксировали повреждение припортовой инфраструктуры.

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