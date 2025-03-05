Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ОБСЕ опровергли заявления о передаче ВСУ данных об ЛНР и ДНР

В ОБСЕ назвали беспочвенными обвинения в передаче ВСУ данных об ЛНР и ДНР
close
Ronald Zak/AP

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) назвала «беспочвенными» заявления о том, что сотрудники миссии в Донбассе передавали Вооруженным силам Украины (ВСУ) данные о позициях формирований Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Об этом сообщает РИА Новости.

Представитель ОБСЕ заявил, что специальная мониторинговая миссия организации была наделена мандатом для содействия диалогу, а также объективного, фактического и прозрачного освещения ситуации в сфере безопасности на Украине через публикацию ежедневных отчетов. Он также отметил, что миссия поддерживала регулярный контакт со сторонами при выполнении своих обязанностей, однако утверждения о ненадлежащем обмене информацией не имеют оснований.

В ОБСЕ отметили, что никакие необработанные данные, собранные Специальной мониторинговой миссией, никогда не передавались каким-либо странам – участницам организации. Ее представитель добавил, что ОБСЕ не получала никакой достоверной информации, которая могла бы служить основанием для проведения внутреннего расследования.

2 марта бывший посол Греции на Украине Василиос Борновас рассказал корреспонденту издания Hellas Journal, что после начала конфликта в Донбассе работавшая там миссия ОБСЕ передавала информацию об ополченцах ДНР и ЛНР Киеву.

Позднее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о необходимости серьезного расследования сведений о тайной помощи ОБСЕ украинским военным.

Ранее сообщалось, что ОБСЕ может отправить миротворческий контингент на территорию Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами