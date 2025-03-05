В ОБСЕ назвали беспочвенными обвинения в передаче ВСУ данных об ЛНР и ДНР

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) назвала «беспочвенными» заявления о том, что сотрудники миссии в Донбассе передавали Вооруженным силам Украины (ВСУ) данные о позициях формирований Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Об этом сообщает РИА Новости.

Представитель ОБСЕ заявил, что специальная мониторинговая миссия организации была наделена мандатом для содействия диалогу, а также объективного, фактического и прозрачного освещения ситуации в сфере безопасности на Украине через публикацию ежедневных отчетов. Он также отметил, что миссия поддерживала регулярный контакт со сторонами при выполнении своих обязанностей, однако утверждения о ненадлежащем обмене информацией не имеют оснований.

В ОБСЕ отметили, что никакие необработанные данные, собранные Специальной мониторинговой миссией, никогда не передавались каким-либо странам – участницам организации. Ее представитель добавил, что ОБСЕ не получала никакой достоверной информации, которая могла бы служить основанием для проведения внутреннего расследования.

2 марта бывший посол Греции на Украине Василиос Борновас рассказал корреспонденту издания Hellas Journal, что после начала конфликта в Донбассе работавшая там миссия ОБСЕ передавала информацию об ополченцах ДНР и ЛНР Киеву.

Позднее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о необходимости серьезного расследования сведений о тайной помощи ОБСЕ украинским военным.

Ранее сообщалось, что ОБСЕ может отправить миротворческий контингент на территорию Украины.