Информация о том, что наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) из миссии в Донбассе тайно передавали украинским военным секретные сведения о расположении формирований ЛНР и ДНР, нуждается в серьезном расследовании. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, такая информация требует не просто политических заявлений, а серьезного расследования. Захарова подчеркнула, что «завывания» про то, что такие факты имели место при прежнем руководстве Секретариата ОБСЕ, не должны приниматься во внимание. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе обязана действенно отреагировать на предъявленные ей обвинения.

2 марта бывший посол Греции на Украине Василиос Борновас рассказал корреспонденту издания Hellas Journal, что после начала конфликта в Донбассе работавшая там миссия ОБСЕ передавала информацию об ополченцах ДНР и ЛНР Киеву.

Ранее сообщалось, что ОБСЕ может отправить миротворческий контингент на территорию Украины.