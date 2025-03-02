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Представитель МИД РФ призвала расследовать сведения о тайной помощи ВСУ наблюдателей ОБСЕ

Захарова: необходимо расследовать сведения о тайной помощи ОБСЕ армии Украины
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Сергей Аверин/РИА «Новости»

Информация о том, что наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) из миссии в Донбассе тайно передавали украинским военным секретные сведения о расположении формирований ЛНР и ДНР, нуждается в серьезном расследовании. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, такая информация требует не просто политических заявлений, а серьезного расследования. Захарова подчеркнула, что «завывания» про то, что такие факты имели место при прежнем руководстве Секретариата ОБСЕ, не должны приниматься во внимание. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе обязана действенно отреагировать на предъявленные ей обвинения.

2 марта бывший посол Греции на Украине Василиос Борновас рассказал корреспонденту издания Hellas Journal, что после начала конфликта в Донбассе работавшая там миссия ОБСЕ передавала информацию об ополченцах ДНР и ЛНР Киеву.

Ранее сообщалось, что ОБСЕ может отправить миротворческий контингент на территорию Украины.

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