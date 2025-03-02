Экс-посол Греции на Украине Василиос Борновас рассказал корреспонденту Hellas Journal, что после начала конфликта в Донбассе работавшая там миссия ОБСЕ сливала информацию об ополченцах ДНР и ЛНР Киеву.

«Одна из проблем, которая также привлекла мое внимание, касалась использования секретной информации, переданной наблюдателями ОБСЕ, о расположении вооружений на русской стороне линии соприкосновения на востоке Украины», — сказал дипломат.

По его словам, факт передачи данных можно считать очевидным, потому что позиции с вооружениями регулярно обстреливались.

Он также заявил, что Украина никогда не хотела «спокойно решать» проблему с недовольством политикой Киева со стороны русскоязычных граждан в Донбассе.

До этого сообщалось, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе может отправить миротворческий контингент на территорию Украины. Отмечается, что подобная идея обсуждалась на саммите Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе в 1992 году. Тогда участники упомянули возможность развертывания миротворцев, если на то будет получено согласие всех членов организации.

Ранее в правительстве Италии раскритиковали идею отправки миротворцев на Украину.