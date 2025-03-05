Минобороны сообщило о сбитых за ночь беспилотниках над четырьмя регионами России

Минобороны: за ночь в четырех регионах России сбили восемь беспилотников ВСУ

За ночь над четырьмя регионами России подавили и сбили восемь украинских беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, по три беспилотника перехватили над территориями Белгородской области и республики Крым. По одному вражескому дрону сбили над Курской и Брянской областями.

Также министерство обороны России сообщало, что в ночь на 4 марта средства противовоздушной обороны сбили над регионами России 18 беспилотников Вооруженных сил Украины.

Той ночью, по информации Telegram-канала SHOT, ВСУ атаковали Сызрань беспилотниками-камикадзе PD-2, максимальная дальность полета которых составляет 1100 км.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее беспилотники ВСУ атаковали гуманитарный конвой в Харьковской области.