Беспилотники ВСУ атаковали гуманитарный конвой в Харьковской области

Украинские дроны ударили по гуманитарному конвою в Харьковской области

Украинские войска нанесли удары по конвою с гуманитарной помощью для жителей подконтрольной России части Харьковской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу российской военно-гражданской администрации (ВГА) региона.

«Во время доставки продуктовых наборов для гражданского населения на освобожденной территории Харьковской области украинские боевики, применяя FPV-дроны, пытались атаковать автомобили с гуманитарным грузом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря действиям российских солдат все вражеские дроны удалось обезвредить, а груз доставили мирным жителям.

4 марта военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские войска прорвали оборону вооруженных сил Украины у населенного пункта Загрызово в Харьковской области Украины и продвинулись почти на 1 км вдоль Оскольского водохранилища. По его словам, юго-восточнее Загрызово Вооруженные силы России заняли лесополосу протяженностью около 1,5 км.

Ранее в Харьковской области рассказали, для чего ВСУ занимают жилые дома в Волчанске.