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Над регионами России за ночь сбили почти 20 украинских дронов

Минобороны: за ночь силы ПВО сбили 18 украинских беспилотников над Россией
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Inna Varenytsia/Reuters

Средства противовоздушной обороны за минувшую ночь перехватили и уничтожили над регионами России 18 украинских беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, десять дронов сбили над территорией Ростовской области, три — над Воронежской областью, два летательных аппарата ликвидировали над территорией Самарской области и по одному — над Курской, Белгородской и Астраханской областями.

Этой ночью, по информации Telegram-канала SHOT, ВСУ атаковали Сызрань беспилотниками-камикадзе PD-2, максимальная дальность полета которых составляет 1100 км. Официальная информация пока не поступала.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Киев целится беспилотниками.

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Атаки БПЛА на Россию
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