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Жалоба полковника Росгвардии по делу о Крымском мосте поступила в Верховный суд

Осужденный за Крымский мост росгвардеец Волков подал жалобу в Верховный суд
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Жалоба признанного виновным по делу о неэффективной защите Крымского моста полковника Росгвардии Сергея Волкова будет рассматриваться в Верховном суде России. Об этом сообщает ТАСС.

По имеющейся информации, в Верховный суд поступила жалоба Волкова по делу о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

26 декабря 2023 года сообщалось, что гособвинение запросило для бывшего главы отдела морского управления Росгвардии полковника Волкова семь лет колонии. Он обвиняется в поставке некачественных радиолокационных комплексов для защиты Крымского моста. В качестве дополнительного наказания прокурор попросил лишить подсудимого звания полковник, государственных наград и запретить ему в течение трех лет после отбывания наказания занимать руководящие должности.

По данным следствия, в 2020 году Росгвардия решила приобрести для переправы через Керченский пролив два комплекса защиты от дронов, возложив эту задачу на полковника Волкова. Отмечается, что к ее выполнению офицер приступил, когда близилось закрытие финансового года, и возник риск возврата в бюджет не потраченных денег.

17 июля 2023 года Украина атаковала Крымский мост морскими беспилотниками. Инцидент привел к повреждению переправы.

Ранее в Крыму заявили о причастности трех стран к терактам на мосту.

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