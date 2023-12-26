Обвиняемому в поставках неэффективных комплексов для Крымского моста просят 7 лет колонии

Пресс-секретарь Второго Западного окружного военного суда Ирина Жирнова сообщила, что гособвинение запросило для экс-главы отдела морского управления Росгвардии полковника Сергея Волкова семь лет колонии. Он обвиняется в поставке некачественных радиолокационных комплексов для защиты Крымского моста, передает ТАСС.

«В ходе прений сторон гособвинение запросило для Волкова наказание в виде 7 лет лишения свободы. В качестве дополнительного наказания прокурор попросил лишить подсудимого звания полковник и государственных наград», — сказала Жирнова.

При этом гособвинение попросило, чтобы Волкову запретили еще три года после отбывания наказания занимать руководящие должности. Однако сам Волков не считает себя виновным.

Ранее сообщалось, что во Второй Западный окружной военный суд поступило уголовное дело о превышении должностных полномочий, возбужденное против бывшего начальника отдела технического развития и ресурсного обеспечения Морского управления Росгвардии, полковника Сергея Волкова. По данным следствия, в 2020 году Росгвардия решила приобрести для переправы через Керченский пролив два комплекса защиты от дронов, возложив эту задачу на полковника Волкова. Отмечается, что к ее выполнению офицер приступил, когда близилось закрытие финансового года, и возник риск возврата в бюджет непотраченных денег.

Ранее в Крыму заявили о причастности трех стран к терактам на мосту.