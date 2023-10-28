Офицера будут судить за махинации при организации защиты Крымского моста

Во 2-й Западный окружной военный суд поступило уголовное дело о превышении должностных полномочий, возбужденное против бывшего начальника отдела технического развития и ресурсного обеспечения Морского управления Росгвардии, полковника Сергея Волкова, сообщает «Коммерсант». Дело связано с махинациями при организации борьбы с украинскими беспилотниками, из-за нарушений Крымский мост остался без защиты.

По данным следствия, в 2020 году Росгвардия решила приобрести для переправы через Керченский пролив два комплекса защиты от дронов, возложив эту задачу на полковника Волкова. Отмечается, что к ее выполнению офицер приступил, когда близилось закрытие финансового года, и возник риск возврата в бюджет непотраченных денег.

Как считает следствие, Волков хотел избежать негативных последствий для себя, поэтому была подготовлена заявка на закупку двух комплексов «Орел-БПЛА», характеристики которых не соответствовали техзаданию. После этого он направил документы в департамент организации закупок Росгвардии, а потом организовал аукцион, по результатом которого были приобретены вышеназванные комплексы. Оборудование стоимостью 395 млн рублей было принято в октябре 2021 года ведомственной комиссией, а уже через месяц испытания показали, что комплексы не способны подавлять радиосигналы дронов.

В конце марта 2023-го Волкова задержали в Москве. Офицера обвиняют в неправомерном расходовании бюджетных средств и снижении защиты Крымского моста в условиях СВО.

17 июля 2023 года Украина атаковала Крымский мост морскими беспилотниками. Инцидент привел к двум летальным исходам, а также к повреждению переправы.

Ранее в Крыму заявили о причастности трех стран к терактам на мосту.