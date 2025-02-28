Сербия направит почетный караул для участия в параде Победы в Москве

РИА: почетный караул из Сербии станет участником парада на 9 Мая в Москве

Сербские власти пришлют почетный караул, который примет участие в параде Победы в Москве 9 мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник.

«От вооруженных сил [Сербии], у нас есть почетный караул», — рассказал источник.

28 февраля в МИД РФ заявили, что Россия ожидает, что лидеры всех стран — участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) посетят парад Победы 9 мая в Москве. В министерстве отметили, что победа в Великой Отечественной войне объединяет эти страны.

Известно, что в этот день в Москву может прилететь премьер-министр Индии Нарендра Моди.

До этого в Кремле отмечали, что День Победы очень важен для страны и российские власти будут рады приветствовать мировых лидеров, которые захотят разделить этот момент.

Ранее в Казахстане заявили о проведении первого за шесть лет парада Победы.