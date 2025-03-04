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Во Франции сообщили, что российский Су-35 опасно сблизился с дроном Reaper

Лекорню: российский Су-35 сблизился с французским дронoм над Средиземным морем

Российский истребитель Су-35 совершил опасное сближение с французским беспилотником Reaper в международных водах Восточного Средиземноморья. Об этом заявил министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню на своей странице в социальной сети X.

По словам Лекорню, инцидент произошел в воскресенье. Беспилотник выполнял разведывательный полет, когда российский самолет приблизился к нему на критическое расстояние.

«Эти действия были агрессивными, преднамеренными и неприемлемыми», — подчеркнул министр.

В сентябре прошлого года в Сирии беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper сил коалиции, которую возглавляют США, опасно сблизился с российским самолетом Су-34.

В июле заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии капитан 1-го ранга Олег Игнасюк заявил, что MQ-9 Reaper международной коалиции допустил опасное сближение с самолетом Су-35 ВКС РФ.

Ранее в США признали преимущества российского Су-57 перед F-35.

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