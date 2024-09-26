В Сирии Су-34 предотвратил столкновение с дроном Reaper

В Сирии беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper сил коалиции, которую возглавляют США, опасно сблизился с российским самолетом Су-34. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии Олег Игнасюк.

По его словам, в идлибской зоне деэскалации произошло опасное сближение разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата MQ-9 коалиции с самолетом Су-34 ВКС России.

«Российские летчики, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно предприняли необходимые меры для предотвращения столкновения», — отметил он.

17 сентября Игнасюк заявлял, что американский беспилотник MQ-9 Reaper опасно сблизился с российским истребителем Су-35 в небе над Сирией. По его словам, это произошло на юге провинции Хомс. Офицер добавил, что благодаря профессионализму российского летчика удалось избежать катастрофы — истребитель вовремя сменил курс.

Ранее хуситы обнародовали фото сбитого над Йеменом американского дрона MQ-9 Reaper.