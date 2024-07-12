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В Сирии дрон MQ-9 Reaper опасно приблизился к российскому Су-35

Беспилотник MQ-9 Reaper коалиции опасно приблизился к Су-35 ВКС РФ в Сирии

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Shutterstock

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии капитан 1-го ранга Олег Игнасюк заявил, что беспилотный летательный аппарат (БПЛА) MQ-9 Reaper международной коалиции во главе с Соединенными Штатами допустил опасное сближение с самолетом Су-35 ВКС РФ. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, инцидент произошел в районе населенного пункта Эс-Сухне провинции Хомс.

«Произошло опасное сближение беспилотного летательного аппарата MQ-9 Reaper коалиции с самолетом Су-35 ВКС России, совершавшим плановый полет в воздушном пространстве Сирии», — рассказал он.

Игнасюк добавил, что российский летчик предотвратил столкновение, своевременно предприняв необходимые меры.

3 июля истребитель Typhoon коалиции опасно сблизился с самолетом Ан-30 ВКС России над районом Эт-Танф, расположенном в провинции Хомс в Сирии. Столкновения удалось избежать, тожн благодаря действиям летчика.

Ранее российская военная полиция в Сирии заблокировала колонну «коалиции».

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