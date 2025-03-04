Российский Су-34 ударил авиабомбами по опорному пункту ВСУ в Курской области

Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 атаковал личный состав и опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Удар наносился авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.

После получения подтверждения об успешном поражении целей самолет вернулся на аэродром вылета.

4 марта председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что российские самолеты нанесли удар авиабомбами по пункту временной дислокации украинского националистического батальона «Лють» в Константиновке в Донецкой народной республике (ДНР). По его данным, базу противника атаковала фронтовая авиация группировки «Восток». В итоге батальон лишился десятков бойцов, точное количество потерь уточняется, отметил эксперт.

До этого российские войска ударили фугасными авиабомбами по командному пункту ВСУ в Константиновке, который располагался по территории кондитерского завода «Конти». В результате атаки было уничтожено около 10 украинских офицеров, которые занимались обслуживанием закрытых каналов связи.

Ранее на видео попал удар ФАБ-3000 по позициям ВСУ в Курской области.