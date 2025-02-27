Российские войска ударили ФАБами по командному пункту охраны Генштаба ВСУ

Российские войска нанесли удар фугасными авиабомбами (ФАБ) по командному пункту 101-й отдельной бригады охраны Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Константиновке. Об этом ТАСС рассказал председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

По его словам, удар несколькими авиабомбами был нанесен по территории кондитерского завода «Конти».

Рогов добавил, что в результате атаки было уничтожено около 10 офицеров, которые специализировались на обслуживании закрытых каналов связи.

До этого координатор пророссийского подполья в Николаеве Сергей Лебедев рассказал, что российским военным удалось ликвидировать около 10 сотрудников Службы безопасности Украины во время первого удара по закрытому комплексу зданий в Запорожье в конце января. Через несколько дней был и второй удар — известно, что после него было много тяжелораненых.

Ранее появились кадры бегства ВСУ из освобожденного населенного пункта в ДНР.