В Киеве заявили, что Украина сможет удержать фронт после приостановки помощи США

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев сможет удержать фронт после приостановки помощи США. Его слова передает украинское агентство УНИАН в Telegram-канале.

Он отметил, что украинская армия не может себе позволить передышки в боях, так как российские войска продолжают наступать.

«У наших военных ... есть возможности, инструменты удержания ситуаций на линии фронта. Они не подлежат очевидному разглашению, это вещи, которые не обсуждаются публично», — поделился Шмыгаль, уточнив, что Украина будет работать со странами «Большой семерки», европейскими партнерами и США для обеспечения ее всем необходимым.

До этого Шмыгаль говорил, что Украина не готова к территориальным уступкам по требованию США. Он уточнил, что вопрос об отказе от территорий может решать только народ Украины.

По его словам, Украина также нуждается в поставках зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot и боеприпасов к ним, чтобы защитить страну от обстрелов. По его словам, Киев самостоятельно не справится с обеспечением систем боеприпасами, а также ремонтом и обслуживанием ЗРК.

Ранее во Франции заявили, что решение США по помощи Украине отдалило мир.