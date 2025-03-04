На Украине отказались от территориальных уступок по требованию США

Шмыгаль: Украина не готова к территориальным уступкам по требованию США

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время пресс-конференции заявил, что страна не готова к территориальным уступкам по требованию США. Об этом сообщает ТАСС.

По словам политика, ему неизвестно, велись ли какие-то конкретные переговоры по территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

«В публичной сфере мы слышим заявления, что Украине придется уступить какие-либо территории. С моей точки зрения, <...> это невозможно», — отметил Шмыгаль.

Он уточнил, что вопрос об отказе от территорий может решать только народ Украины.

До этого Шмыгаль говорил, что Украина нуждается в поставках зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot и боеприпасов к ним, чтобы защитить страну от обстрелов. По его словам, Киев самостоятельно не справится с обеспечением систем боеприпасами, а также ремонтом и обслуживанием ЗРК.

4 марта в Белом доме подтвердили приостановку военной помощи Киеву.

Ранее во Франции заявили, что решение США по помощи Украине отдалило мир.