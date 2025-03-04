Генерал ВСУ признал, что Киев столкнется с огромными проблемами из-за остановки помощи

Генерал ВСУ Маломуж: на Украине проблемы с оружием начнутся в ближайшие недели

Киев столкнется с серьезными проблемами с вооружением в ближайшие недели из-за приостановки военной помощи от США. Такое мнение выразил украинский генерал в отставке и бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж в интервью на украинском 24-м канале.

«В ближайшие недели и месяцы у нас возникнут огромные проблемы. Мы сможем продержаться еще несколько дней на имеющихся запасах. Далее нам крайне необходимы новые поставки. Это критически важно для нас», — отметил Маломуж.

Он также подчеркнул, что поставки оружия из Европы не смогут полностью заменить американскую помощь. По его словам, возможности разведки сократятся на 40-50% из-за прекращения передачи американских разведданных.

До этого Александр Мережко, глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, заявил, что приостановка военной помощи США Киеву стала для Украины своего рода «Перл-Харбором».

После встречи президентов Украины и США Белый дом подтвердил приостановку военной помощи Киеву. Американский президент Дональд Трамп выразил недовольство недостаточной благодарностью Зеленского за американскую помощь.

Ожидается, что США не будут помогать Украине до тех пор, пока Киев не продемонстрирует готовность к мирным переговорам с Россией.

19 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что Трамп начал получать объективную информацию по ситуации на Украине.

Ранее Зеленского призвали извиниться после приостановки военной помощи США.