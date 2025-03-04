На Западе нашли способ надавить на Зеленского

Аналитик Кошкович: чтобы повлиять на Зеленского нужно отключить Starlink

Отключение спутниковой сети Starlink может оказаться более результативным способом повлиять на действия президента Украины Владимира Зеленского. Об этом аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович написал на своей странице в соцсети Х.

«Сокращение военной помощи Киеву не произойдет в одночасье. Отключение Starlink было бы гораздо более эффективным способом оказать давление на Зеленского»‎, — написал Кошкович.

Он также высказал мнение, что глубинное государство будет всеми способами стремиться саботировать приостановку поддержки Украины от США.

После встречи президентов Украины и США Белый дом подтвердил приостановку военной помощи Киеву. Американский президент Дональд Трамп выразил недовольство недостаточной благодарностью Зеленского за американскую помощь.

Ожидается, что США не будет помогать Украине до тех пор, пока Киев не продемонстрирует готовность к мирным переговорам с Россией.

После этого бывший руководитель аппарата главы Пентагона Келли Магсамен заявила, что остановка военной помощи Украине со стороны Соединенных Штатов может парализовать страну за несколько недель.

19 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что Трамп начал получать объективную информацию по ситуации на Украине.

Ранее назвали причину, по которой Starlink не работает в России.