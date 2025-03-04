Бойцы ВС РФ нашли вооружение НАТО в освобожденном от ВСУ селе Погребки

В селе Погребки, недавно перешедшем под контроль российских войск, подразделения группировки «Север» проводят зачистку территории. Как сообщает РИА Новости, бойцы обследуют подвалы и собирают трофеи, включая образцы западного вооружения.

«Мы фиксируем брошенные противником боеприпасы: ракеты, снаряды, патроны, гранаты и даже продовольствие», — рассказал военнослужащий 9-го полка 18-й дивизии с позывным «Тихий».

По его словам, из схронов и складов извлекают автоматные патроны, ручные гранаты, а также одноразовые противотанковые гранатометы производства США, Германии и Польши. Все обнаруженное вооружение отправляют в тыл.

На подступах к селу в поле остался подбитый американский бронетранспортер M113.

3 марта РИА Новости писало, что улицы села Погребки в Курской области оказались завалены телами украинских военных, уничтоженных в результате ожесточенных боев.

28 февраля в министерстве обороны РФ заявили, что за прошедшую неделю военнослужащие страны освободили от Вооруженных сил Украины (ВСУ) четыре населенных пункта в Курской области. Речь идет о деревнях Новая Сорочина и Орловка, а также селе Погребки и поселке Никольский.

С 6 августа Вооруженные силы РФ ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее российский боец рассказал, как ВСУ сожгли церковь в Курской области.