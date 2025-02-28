Российские военнослужащие за неделю освободили восемь населенных пунктов, среди них четыре — в Курской области, два — в Донецкой народной республике, по одному — в Луганской народной республике и Харьковской области. Об этом сообщило министерство обороны.

«В ходе наступательных действий освобождены населенные пункты Погребки, Орловка, Никольский и Новая Сорочина. Освобождены населенные пункты Новолюбовка в ЛНР и Тополи в Харьковской области», — проинформировало российское военное ведомство.

Кроме того, подразделения Южной и Центральной группировки войск взяли под контроль населенные пункты Улаклы и Новоандреевка в ДНР.

27 февраля Вооруженные силы Российской Федерации освободили хутор Никольский в Курской области.

До этого ВС РФ взяли под огневой контроль трассу Суджа – Коренево, по которой велось снабжение Суджанского котла. Отмечается, что до смыкания Суджанского котла осталось 3,5 км. Наступление на этом направлении ведут десантники из 119-го полка и 106-й дивизии.

Ранее стало известно об усилении группировки ВСУ под Суджей за счет пограничников.