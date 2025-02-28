Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

МО России назвало количество освобожденных населенных пунктов в Курской области за неделю

Минобороны: ВС РФ за неделю освободили 4 населенных пункта в Курской области
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военнослужащие за неделю освободили восемь населенных пунктов, среди них четыре — в Курской области, два — в Донецкой народной республике, по одному — в Луганской народной республике и Харьковской области. Об этом сообщило министерство обороны.

«В ходе наступательных действий освобождены населенные пункты Погребки, Орловка, Никольский и Новая Сорочина. Освобождены населенные пункты Новолюбовка в ЛНР и Тополи в Харьковской области», — проинформировало российское военное ведомство.

Кроме того, подразделения Южной и Центральной группировки войск взяли под контроль населенные пункты Улаклы и Новоандреевка в ДНР.

27 февраля Вооруженные силы Российской Федерации освободили хутор Никольский в Курской области.

До этого ВС РФ взяли под огневой контроль трассу СуджаКоренево, по которой велось снабжение Суджанского котла. Отмечается, что до смыкания Суджанского котла осталось 3,5 км. Наступление на этом направлении ведут десантники из 119-го полка и 106-й дивизии.

Ранее стало известно об усилении группировки ВСУ под Суджей за счет пограничников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами