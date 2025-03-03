Улицы села Погребки в Курской области оказались завалены телами украинских военных, уничтоженных в результате ожесточенных боев. Об этом заявил корреспондент РИА Новости, который побывал в освобожденном населенном пункте.

«Украинские солдаты пытались зайти в Погребки. Получили жесточайший отпор», — сказал боец 9-го полка 18-й дивизии группировки «Север» с позывным «Тихий».

По его словам, украинские военнослужащие разрушили российскую церковь, которая находилась в селе, потому что «у них нет Бога в душе». Это обернулось для них плохими последствиями, добавил российский боец.

Корреспондент агентства увидел в селе много сожженной иностранной бронетехники, в частности боевых машин пехоты Bradley. Он отметил, что вдоль дорог валяются гранатометы западного производства. В настоящее время над Погребками развеваются флаги России и 9-го полка.

28 февраля в министерстве обороны РФ заявили, что за прошедшую неделю военнослужащие страны освободили от Вооруженных сил Украины (ВСУ) четыре населенных пункта в Курской области. Речь идет о деревнях Новая Сорочина и Орловка, а также селе Погребки и поселке Никольский.

С 6 августа Вооруженные силы РФ ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее военблогер сообщил об охоте «Омерзительной восьмерки» на ВСУ под Суджей.