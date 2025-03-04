В разведке Украины подсчитали, на сколько стране хватит вооружений США

Вооруженные силы Украины (ВСУ) израсходуют все остающиеся запасы американских вооружений через два-три месяца. Об этом сообщает британская газета Financial Times (FT), ссылаясь на источник в украинской разведке.

«После этого нам будет очень сложно. Полного коллапса не случится, но мы будем вынуждены покидать некоторые позиции значительно быстрее», — сказал он.

До этого сообщалось, что на Украине хотят провести аудит поставок военного вооружения на фоне отказа от помощи со стороны США. Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк подчеркнул важность проверки того, что есть у украинской армии: что необходимо попросить у европейских партнеров, что надо заменить. При этом он рассчитывает на переговоры с американскими властями на тему возобновления помощи.

Накануне в Белом доме подтвердили приостановку военной помощи Киеву. Такое решение было принято после напряженной встречи президента Украины с американским лидером в Овальном кабинете, которая закончилась тем, что украинскую делегацию попросили покинуть Белый дом.

Ранее Песков ответил на заявления США об остановке военной помощи Украине.