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Российские средства ПВО за сутки сбили более 90 беспилотников и авиабомбу ВСУ

Минобороны: средства ПВО за сутки сбили 93 беспилотника и авиабомбу JDAM ВСУ
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Станислав Красильников/РИА Новости

Средства противовоздушной обороны сбили американскую управляемую авиабомбу JDAM. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, также за сутки сбили 93 вражеских беспилотника.

Накануне российские военные автоинспекторы в зоне специальной военной операции сбили беспилотный летательный аппарат противника. Заменачальника 124-й военной автомобильной инспекции (ВАИ) Андрей Костицын сообщил, что экипаж группировки войск «Центр» выполнял патрулирование по заданному маршруту. В процессе инспекторы заметили вражеский беспилотник, который кружил над ними. Было принято решение уничтожить его.

Экипаж автомобиля включил средства радиоэлектронной борьбы и успешно сбил беспилотник. После обезвреживания сбитого дрона его доставили в правоохранительные органы для изучения и извлечения информации.

2 марта сообщалось, что уссурийские десантники, действующие в составе российской группировки войск «Север», уничтожили расчет беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) и склад боеприпасов противника.

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Киев целится беспилотниками.

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