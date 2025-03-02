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Российские десантники уничтожили склад дронов ВСУ в Сумской области

Разведчик ВС РФ «Казак»: десантники уничтожили склад БПЛА в Сумской области
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Евгений Биятов/РИА Новости

Уссурийские десантники, действующие в составе российской группировки войск «Север», уничтожили расчет беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) и склад боеприпасов противника. Об этом в интервью РИА Новости заявил старший разведчик с позывным «Казак».

По его словам, атака производилась в Сумской области Украины.

«Обнаружили расчет БПЛА большого квадрокоптера, скорее всего, предположительно, Matrix, также были обнаружены антенны, система интернет Starlink, точка взлета и несколько операторов», — заявил он.

По словам разведчика, в ходе разведывательной операции на место дислокации ВСУ были направлены ударные дроны, оснащенные системой оптоволоконного управления. В результате операции были уничтожены все выявленные цели, добавил он.

До этого эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин заявил, что российские БПЛА «Герань-2» 27 февраля нанесли удары по территории бывшего завода «Сумской рафинадный завод» в украинских Сумах. По его словам, это предприятие использовалось ВСУ для ремонта бронетехники, хранения запасных частей, а также подготовки экипажей механизированных подразделений.

Ранее войска РФ уничтожили немецкую артиллерийскую установку в зоне СВО.

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