Военные автоинспекторы РФ уничтожили украинский беспилотник в зоне СВО

Российские военные автоинспекторы в зоне специальной военной операции (СВО) сбили беспилотный летательный аппарат противника. Об этом РИА Новости сообщил заместитель начальника 124-й военной автомобильной инспекции (ВАИ) Андрей Костицын.

По его словам, экипаж ВАИ группировки войск «Центр» осуществлял патрулирование по заданному маршруту. Военные автоинспекторы обнаружили кружащий над ними вражеский беспилотник. Было принято решение его уничтожить. Экипаж включил средства РЭБ автомобиля, а затем успешно поразил дрон.

После обезвреживания сбитого беспилотника его доставили в правоохранительные органы для изучения и извлечения из него информационных данных.

Костицын отметил, что задачами военной автоинспекции в зоне СВО являются сопровождение больших колонн военной техники, негабаритных транспортных средств, обеспечение безопасности дорожного движения на линии боевого соприкосновения, контроль эксплуатации транспортных средств, выявление диверсионно-разведывательных групп противника.

2 марта сообщалось, что уссурийские десантники, действующие в составе российской группировки войск «Север», уничтожили расчет беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) и склад боеприпасов противника.

Ранее российские военные построили в зоне СВО защищенный от дронов логистический коридор.