Юрист объяснил, как призывнику попасть на альтернативную службу в армии

Юрист Семеновский: на альтернативную службу нужно заявиться за полгода до призыва

В перечень профессий для прохождения альтернативной службы в армии добавили 28 новых пунктов, утвержденных Минтрудом РФ. Чтобы попасть на альтернативную службу, нужно подать соответствующее заявление за полгода до начала очередного призыва, рассказал 360.ru доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Семеновский.

Право поступления на альтернативную службу регламентируется федеральным законом, напомнил Семеновский. Он пояснил, что молодой человек, выбирающий такую форму службы, должен за шесть месяцев до призыва написать заявление с разъяснением, почему он считает, что несение воинской обязанности противоречит его убеждениям или вероисповеданию.

Заявление, вместе с автобиографией и характеристикой с места работы или учёбы, отправляются в военкомат по месту проживания, где человек состоит на воинском учёте.

«Гражданин может как сам предоставить документы, которые будут рассмотрены комиссией для принятия решения о призыве именно на альтернативную гражданскую службу, либо нет. Либо это могут быть документы, которые получены призывной комиссией самой в установленном порядке», — пояснил Семеновский.

Он добавил, что в целом альтернативная служба не так популярна, на неё отправляются менее 0,2% всех призывников.

Напомним, адвокат Максим Сикач объяснял, что правом выбрать альтернативную службу сегодня могут воспользоваться две категории призывников: те, кому держать оружие в руках не позволяют религиозные убеждения и морально-этические нормы, а также те, кто принадлежит к коренным малочисленным российским народам. От новобранцев могут потребовать предоставить свидетельские показания, справки, характеристики, чтобы доказать наличие соответствующих оснований для принятия положительного решения.

В Госдуме ранее предложили новый вариант альтернативной службы в армии.