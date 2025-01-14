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Юрист объяснил, кто может выбрать альтернативную службу на «гражданке»

Адвокат Сикач: две категории россиян имеют право на альтернативную службу
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Александр Кряжев/РИА Новости

В России хотят расширить список перечень профессий для альтернативной службы. Сегодня воспользоваться таким правом можно по двум основаниям — убеждениям и принадлежности к малочисленным народам, объяснил 360.ru адвокат Максим Сикач.

Служить в альтернативной форме смогут те, кому держать оружие в руках не позволяют религиозные убеждения и морально-этические нормы, а также те, кто принадлежит к коренным малочисленным российским народам, отметил юрист. Больше право на это никто не имеет, подчеркнул он.

Для попадания на альтернативную службу подается соответствующее заявление на два срока.

«Первый — до 1 апреля каждого года, если это касается призыва на октябрь-ноябрь. Либо до 1 октября, если этот призыв выпадает на апрель — июнь уже следующего года», — объяснил Сикач.

Поданное заявление рассматривается в военкомате, где состоит на учете конкретный заявитель. От новобранца могут потребовать предоставить свидетельские показания, справки, характеристики, чтобы доказать наличие соответствующих оснований для принятия положительного решения.

Обычно получить разрешение на прохождение альтернативной службы легче представителям малочисленных народов, которые состоят в реестре Федерального агентства по делам национальностей, считает адвокат.

Напомним, в конце 2024 года Минтруд предложил увеличить перечень профессий и организаций для прохождения альтернативной службы во время весеннего и осеннего призывов в 2025 году. Добавить планируется такие специальности, как метеорологи, лесничие, врачи приемного отделения, библиотекари, гидрологи, учителя-логопеды и дефектологи, медбратья и другие. Уточняется, что соответствующий документ сейчас проходит общественные слушания.

Ранее стало известно, сколько баллов получат российские абитуриенты за службу в армии.

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