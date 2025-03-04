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Военкоры заявили о потере позиций ВСУ в Курской области

«РВ»: оборона ВСУ в Курской области рушится, силы РФ вышли к Малой Локне
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Oleksandr Klymenko/Reuters

Оборона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области рушится в результате наступления подразделений Вооруженных сил России. Об этом сообщается в Telegram-канале военных корреспондентов «Русская весна».

Отмечается, что российские войска разгромили ряд опорных пунктов ВСУ на подступах к Малой Локне. В течение недели армия России освободила шесть населенных пунктов, говорится в сообщении.

3 марта Минобороны РФ сообщало, что за сутки ВСУ потеряли в Курской области более 160 бойцов и два бронетранспортера. Утром того же дня в ведомстве заявили, что украинские войска потеряли артиллерийское орудие и склад с боеприпасами на Александро-Калиновском направлении в Донецкой народной республике.

С 6 августа 2024 года российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее российский боец рассказал, как ВСУ сожгли церковь в Курской области.

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