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Самарский губернатор подтвердил атаку беспилотников на Сызрань

Губернатор Федорищев: дроны ВСУ атаковали промышленное предприятие в Сызрани
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Inna Varenytsia/Reuters

Вооруженные силы Украины в ночь на 4 марта атаковали беспилотными летательными аппаратами промышленное предприятие в Сызрани. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале.

По его словам, силы противовоздушной обороны ликвидировали вражеские дроны. Никто не пострадал.

Чиновник призвал население сохранять спокойствие и доверять только проверенным официальным источникам информации, не поддаваясь фейкам.

Министерство обороны России сообщало, что в ночь на 4 марта средства противовоздушной обороны сбили над регионами России 18 беспилотников Вооруженных сил Украины, в том числе два — над Самарской областью.

Telegram-канал SHOT сообщал, что ВСУ атаковали Сызрань беспилотниками-камикадзе PD-2, максимальная дальность полета которых составляет 1100 км.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Киев целится беспилотниками.

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Атаки БПЛА на Россию
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