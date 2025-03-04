NYP: решение о приостановке помощи Украине коснулось и находящегося в Европе оружия

Решение о приостановке американской военной помощи Украине также коснулось оружия США, расположенного в Европе. Об этом пишет газета New York Post.

«Речь идет в том числе о военной технике, которая не только находится в пути на самолетах и кораблях, но и об ожидающей в транзитных зонах в Польше», — говорится в публикации.

Представитель Белого дома в беседе с изданием уточнил, что приостановка поставок вооружения будет действовать до тех пор, пока украинские власти не продемонстрируют «добросовестную приверженность мирным переговорам».

Незадолго до этого стало известно, что президент США Дональд Трамп поручил приостановить всю военную помощь Киеву после публичной перепалки с украинским лидером Владимиром Зеленским.

28 февраля в Белом доме произошел скандал. Президент США Дональд Трамп упрекнул украинского политика в неуважении и отсутствии благодарности, а также раскритиковал Зеленского за отказ от прекращения огня. Американский лидер заявил, что без Вашингтона у Киева «нет сильных карт». В результате украинскую делегацию попросили покинуть Белый дом, а сделка по редкоземельным металлам была отменена.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Зеленский уклоняется от переговоров с Россией, потому что их начало неминуемо приведет к необходимости отмены военного положения на Украине. Он отметил, что вслед за этим последует необходимость проведения президентских выборов на Украине. При этом, как подчеркнул российский лидер, шансы победить на выборах у Зеленского равны нулю.

Ранее Путин раскрыл, чего будет добиваться Россия на переговорах с Украиной.