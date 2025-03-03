На Украине началась проверка после удара по полигону ВСУ «Искандером»

Командующий Драпатый: на Украине начата проверка после удара по полигону ВСУ

Командующий Сухопутными войсками Украины Михаил Драпатый сообщил в своем Telegram-канале, что на Украине начато расследование после удара ракетой «Искандер» по полигону ВСУ, который произошел во время построения военнослужащих.

Он заявил, что назначил независимую проверку с участием военной контрразведки. По словам генерала, это позволит установить все обстоятельства произошедшего и не даст виновным избежать ответственности.

Драпатый отметил, что предвидит попытки скрыть правду за бюрократическими процедурами и намерен не допустить этого.

1 марта Министерство обороны РФ сообщило, что российские военные нанесли высокоточный удар по полигону ВСУ «Новомосковский» в Днепропетровской области. В операции был задействован оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М». В результате было поражено скопление личного состава украинской армии. По информации Минобороны РФ, ликвидировано до 150 украинских военнослужащих.

Позднее стало известно, что главком ВСУ Александр Сырский в связи с инцидентом отстранил от службы двух офицеров. Речь о начальнике центра подготовки подразделений и командира воинской части.

Ранее в США заявили, что у ВСУ заканчиваются снаряды для самых больших самоходных пушек.