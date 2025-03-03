В США заявили, что у ВСУ заканчиваются снаряды для самых больших самоходных пушек

Forbes: у ВСУ заканчиваются снаряды для пушек «Пион» калибра 203 миллиметра

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают нехватку боеприпасов калибра 203 мм для самоходных артиллерийских установок (САУ) 2С7 «Пион». Дефицит боеприпасов возник из-за ограничения поставок из США, пишет Forbes.

В 2024 году США передали Украине 10 тысяч снарядов калибра 203 мм. Запасы боеприпасов в американских хранилищах исчерпаны.

Отмечается, что Украина не производит данные боеприпасы, а возможных поставщиков крайне мало.

«Перебои с поставками снарядов делают их участие в боевых действиях нерегулярным, что ставит под вопрос дальнейшее использование этих орудий», — говорится в материале.

До этого в США заявили об отсутствии денег на поставки оружия Украине. По словам координатора по стратегическим коммуникациям Белого дома Джона Кирби, американская помощь Украине «заглохла» из-за недостатка финансов.

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что его страна не может продолжать финансировать украинскую армию из-за нехватки средств. Без поддержки США Киеву хватит средств, вооружений и боеприпасов примерно на первые шесть месяцев 2025 года, отметил министр.

Ранее в ВСУ заявили о трудностях на фронте из-за нехватки оружия.