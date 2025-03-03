Главком ВСУ отстранил двух офицеров после удара по Днепропетровской области

Главком украинских войск Александр Сырский отстранил от службы двух офицеров ВСУ после недавней атаки на полигон в Днепропетровской области. Информация об этом появилась в Telegram-канале Сырского.
«На время проведения расследования от выполнения служебных обязанностей отстранен начальник центра подготовки подразделений и командир воинской части», — говорится в сообщении.
Кроме того, главком поручил проверить, выполняют ли в армии требование своевременно оповещать солдат о ракетной опасности и запрет на собрания на открытой местности.
1 марта стало известно, что российские военные нанесли высокоточный удар по полигону ВСУ «Новомосковский» в Днепропетровской области. В операции был задействован оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М». В результате было поражено скопление личного состава украинской армии. По информации Минобороны РФ, ликвидировано до 150 украинских военнослужащих.
После этого ГБР Украины возбудило уголовное дело по статье «Халатное отношение к военной службе».
Ранее в США заявили, что у ВСУ заканчиваются снаряды для самых больших самоходных пушек.