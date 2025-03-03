Главком ВСУ отстранил двух офицеров после удара по Днепропетровской области

Сырский отстранил двух офицеров ВСУ после удара по Днепропетровской области

Главком украинских войск Александр Сырский отстранил от службы двух офицеров ВСУ после недавней атаки на полигон в Днепропетровской области. Информация об этом появилась в Telegram-канале Сырского.

«На время проведения расследования от выполнения служебных обязанностей отстранен начальник центра подготовки подразделений и командир воинской части», — говорится в сообщении.

Кроме того, главком поручил проверить, выполняют ли в армии требование своевременно оповещать солдат о ракетной опасности и запрет на собрания на открытой местности.

1 марта стало известно, что российские военные нанесли высокоточный удар по полигону ВСУ «Новомосковский» в Днепропетровской области. В операции был задействован оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М». В результате было поражено скопление личного состава украинской армии. По информации Минобороны РФ, ликвидировано до 150 украинских военнослужащих.

После этого ГБР Украины возбудило уголовное дело по статье «Халатное отношение к военной службе».

Ранее в США заявили, что у ВСУ заканчиваются снаряды для самых больших самоходных пушек.