Британия поставит Украине 5 тыс. ракет для борьбы с российскими дронами

Великобритания должна поставить Украине пять тысяч ракет для борьбы с российскими беспилотниками. Об этом заявил премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер, пишет РИА Новости.

«Партнерство с Украиной... позволит им (Украине. — «Газета.Ru») использовать £1,6 млрд экспортного финансирования Великобритании, чтобы закупить 5 тыс. ракет противовоздушной обороны в Белфасте», — заявил Стармер во время выступления перед парламентом.

До этого Стармер заявил, что участники саммита в Лондоне договорились о продолжении военной помощи Киеву и сохранении экономического давления на Москву. Премьер отметил, что Великобритания вместе с другими странами будет и дальше защищать мир на Украине. Эта помощь будет включать как «солдат на земле», так и «самолеты в воздухе».

В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что поставки оружия Украине мешают мирному урегулированию конфликта. Министр призвал перестать накачивать страну западными вооружениями, и тогда конфликт завершится.

Ранее Британия и Франция решили создать новый мирный план по Украине.