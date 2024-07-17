Глава МИД РФ назвал условия для завершения украинского конфликта

Украинский конфликт завершится, когда Запад перестанет поставлять Киеву оружие, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом, ссылаясь на пресс-конференцию главы МИД в Нью-Йорке, сообщает ТАСС.

Лавров прокомментировал позицию кандидата в вице-президенты США от Республиканской партии Джеймса Дэвида Вэнса, который является последовательным сторонником прекращения поставок Киеву американского оружия и скорейшего урегулирования украинского конфликта.

Глава МИД России отметил, что такую позицию Вэнса можно только приветствовать. Лавров подчеркнул, что необходимо прекратить накачивать Украину западными вооружениями. И тогда конфликт прекратится. После этого можно будет искать учитывающее реалии жизни решение.

До этого Лавров назвал неприемлемыми для Российской Федерации подходы Киева и Запада по второй конференции по миру на Украине.

Ранее Лавров указал на участие США в наведении ракет ВСУ.