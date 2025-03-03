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На Украине возбудили уголовное дело после удара по Днепропетровской области

ГБР Украины завело дело после удара по полигону в Днепропетровской области
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Andriy Andriyenko/Ukraine's 65th Mechanized Brigade/AP

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило уголовное дело по факту атаки на военный полигон в Днепропетровской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Сейчас продолжаются следственные действия, направленные на выяснение всех деталей происшествия. На место обстрела выехала специальная объединенная группа правоохранителей», — говорится в сообщении.

Уточняется, что дело завели по статье «Халатное отношение к военной службе».

1 марта стало известно, что российские военные нанесли высокоточный удар по полигону ВСУ «Новомосковский» в Днепропетровской области. В операции был задействован оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М». В результате было поражено скопление личного состава украинской армии. По информации Минобороны РФ, ликвидировано до 150 украинских военнослужащих.

«Искандер-М» — это оперативно-тактический ракетный комплекс, который включает в себя два вида снарядов: баллистические и крылатые. Максимальная дальность полета составляет до 500 километров.

Ранее в ВСУ подтвердили удар по полигону во время построения.

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