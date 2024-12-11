На Украине заявили, что без поддержки США им хватит денег на половину 2025 года

Министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью испанской газете Pais заявил, что без поддержки США Киеву хватит средств, вооружений и боеприпасов примерно на первые шесть месяцев 2025 года.

«У нас достаточно средств, достаточно оружия, достаточно ракет и артиллерийских снарядов, чтобы продержаться, по крайней мере, в первой половине 2025 года», — поделился Марченко.

Он уточнил, что Киев должен иметь план по сотрудничеству с администрацией избранного президента США Дональда Трампа, включающий необходимые условия.

До этого газета The New York Times писала, что объемы помощи Украине со стороны США, вероятнее всего, сократятся после инаугурации избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, которая состоится 20 января 2025 года.

Ранее стало известно, что Сырский хочет повторить наступление и захватить Крым с применением F-16.