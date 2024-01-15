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США заявили об отсутствии денег на поставки оружия Украине

Кирби: США выдали Украине последний пакет финансовой и военной помощи

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Evelyn Hockstein/Reuters

В Белом доме сообщили о прекращении военной помощи Украине в ожидании решения конгресса о дальнейшем финансировании. Об этом пишет РИА Новости.

О том, что американская помощь Украине «заглохла», заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. В свою очередь, украинский президент Владимир Зеленский выразил беспокойство по поводу позиции республиканцев в конгрессе, указывая на серьезные риски из-за отсутствия финансовой помощи.

«Мы выдали из имевшихся запасов последний пакет, на который у нас было финансирование. Дальнейшее целиком зависит от конгресса, — сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома», — заявил Кирби.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты выделили Украине пакет военной помощи на $250 млн, который стал последним в 2023 году.

Тем временем экс-премьер Украины Юлия Тимошенко попросила Киев предложить план Б по выходу Украины из кризисного и «достаточно трагического» положения. По ее словам, в связи с сокращением военной помощи от западных союзников оружия хватит «ровно для того, чтобы не проиграть». Минфин Украины сообщил, что страна ежедневно тратит на ведение боевых действий около 5 млрд гривен (более 12 млрд рублей).

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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