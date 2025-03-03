Рогов сообщил о потерях ВСУ в Гуляйполе после авиаудара ВС РФ ФАБами

Рогов заявил, что удар по Гуляйполю привел к большим потерям в рядах ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли большие потери после авиаудара ВС РФ по одному из пунктов дислокации в городе Гуляйполе Запорожской области. Об этом в беседе с ТАСС рассказал глава комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

«Противник понес чувствительные потери. Уничтожено несколько десятков боевиков. Разбор завалов, вывоз тел боевиков ВСУ и эвакуация раненых продолжаются до сих пор», — сказал он.

До этого в Минобороны сообщили, что экипажи самолетов Су-34 ВКС РФ нанесли авиационный удар бомбами ФАБ-1500 и ФАБ-500 по пунктам дислокации ВСУ в Гуляйполе.

ФАБ-500 и ФАБ-1500 — это фугасные авиабомбы. Вес ФАБ-1500 составляет более 1,5 тонны. Вес ФАБ-500 составляет 0,5 тонны. ФАБы на данный момент являются одними из наиболее эффективных средств поражения в арсенале российской армии. В их числе улучшенные версии ФАБ-500 М-62, термостойкие ФАБ-500Т, а также ФАБ-1500 М54.

27 февраля сообщалось, что российские войска ударили фугасными авиабомбами (ФАБ) по командному пункту ВСУ в Константиновке. Удар несколькими ФАБами был нанесен по территории кондитерского завода «Конти». В результате атаки было уничтожено около 10 офицеров, которые занимались обслуживанием закрытых каналов связи.

Ранее удар ФАБ-3000 по позициям ВСУ в Курской области попал на видео.