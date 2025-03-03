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Су-34 сбросили бомбы ФАБ-1500 и ФАБ-500 на пункты дислокации ВСУ в Гуляйполе

МО РФ: Су-34 сбросили бомбы ФАБ-1500 и ФАБ-500 по ВСУ в Гуляйполе
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Валентин Капустин/РИА Новости

Экипажи самолетов Су-34 ВКС РФ нанесли авиационный удар бомбами ФАБ-1500 и ФАБ-500 по пунктам дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Гуляйполе Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

«В ходе боевого вылета применялись авиационные бомбы ФАБ-1500 и ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции», — говорится в сообщении МО РФ.

27 февраля сообщалось, что российские войска ударили фугасными авиабомбами (ФАБ) по командному пункту ВСУ в Константиновке. Удар несколькими ФАБами был нанесен по территории кондитерского завода «Конти». В результате атаки было уничтожено около 10 офицеров, которые занимались обслуживанием закрытых каналов связи.

До этого координатор пророссийского подполья в Николаеве Сергей Лебедев рассказал, что российским военным удалось ликвидировать около 10 сотрудников Службы безопасности Украины во время первого удара по закрытому комплексу зданий в Запорожье в конце января. Через несколько дней был и второй удар — известно, что после него было много тяжелораненых.

Ранее удар ФАБ-3000 по позициям ВСУ в Курской области попал на видео.

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