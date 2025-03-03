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Экс-замначальника генштаба ВСУ заявил о необходимости мобилизации на Украине с 18 лет

Генерал-лейтенант Романенко: на Украине нужна мобилизация с 18 лет
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Serhiihudak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Возраст мобилизации на Украине должен быть снижен до 18 лет на фоне тяжелой военно-политической ситуации. Об этом заявил бывший заместитель начальника генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ), генерал-лейтенант Игорь Романенко в эфире телеканала «‎Эспрессо».

‎«Должна быть введена справедливая мобилизация. Призыв должен охватывать граждан в возрасте от 18 до 60 лет. Также необходим переход экономики на военный лад и усиление ответственности граждан за защиту государства»‎, — сказал Романенко.

Кроме того, он заявил о необходимости усовершенствовать законодательство, в том числе, для борьбы с коррупцией, чтобы не допустить злоупотреблений во время военного положения.

В начале января 2025 года газета The Washington Post писала, что в 2024 году мобилизовали около 200 тысяч украинцев. Издание также привело слова командира батальона Вооруженных сил Украины с Покровского направления по имени Тарас. Он отметил, что не знаком с точными цифрами потерь, однако они ужасны.

18 мая 2024 года на Украине вступил в силу закон об ужесточении мобилизации. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее в Британии заявили, что тактика мобилизации на Украине становится грязной.

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