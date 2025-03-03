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Пушилин оценил вероятность контрнаступления ВСУ у Часова Яра

Глава ДНР Пушилин: у ВСУ недостаточно сил для контрнаступления у Часова Яра
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Александр Сухов/РИА Новости

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) недостаточно сил для контрнаступления у Часова Яра. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«У противника недостаточно сил [для контрнаступления], но это не значит, что мы должны быть в этом плане беспечны», — заявил он.

По словам Пушилина, российская армия видит, что противник понимает, что у ВС РФ образовался серьезный оперативный простор для освобождения Часова Яра. Он добавил, что возможное взятие территорий может привести к последствиям в плане разрушения обороны противника, поэтому украинская армия старается «зацепиться».

Накануне Пушилин заявлял, что командование ВСУ перебрасывает дополнительные боевые силы в Часов Яр, однако это не поможет армии Украины удержать город.

А 1 марта военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские войска сорвали попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) отбить ранее утраченные позиции на севере Часова Яра.

Ранее Марочко заявил об уничтожении части окруженных в Часовом Яре военных ВСУ.

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