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Российские силы ПВО уничтожили два американских снаряда HIMARS за сутки

Минобороны: силы ПВО за сутки сбили 2 снаряда РСЗО HIMARS и 88 беспилотников ВСУ
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Aaron Favila/AP

Российские средства противовоздушной обороны сбили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS американского производства и 88 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

По данным пресс-службы, всего с начала спецоперации на Украине было уничтожено 656 самолетов, 283 вертолета, более 45 тыс. беспилотников, 600 зенитных ракетных комплексов, а также свыше 21 тыс. танков и других боевых бронированных машин.

До этого председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что ВСУ для атак на Курскую область в основном используют американские и британские комплексы. Речь идет о дальнобойных ракетных системах ATACMS и Storm Shadow, а также реактивной системе залпового огня HIMARS.

Помимо этого, Бастрыкин говорил, что украинские военные на подконтрольных территориях используют мирное население в качестве живого щита. По его словам, данные факты подтверждаются показаниями очевидцев.

Ранее в СК призвали наказать европейских политиков, поставляющих оружие Украине.

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