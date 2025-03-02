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Бастрыкин рассказал о преступлениях ВСУ против мирного населения

Бастрыкин: солдаты ВСУ используют мирных жителей как живой щит
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Екатерина Штукина/РИА Новости

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на подконтрольных территориях используют мирное население в качестве живого щита. Об этом рассказал ТАСС глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин.

По его словам, данные факты подтверждаются показаниями очевидцев.

«Гражданское население прямо указывает следователям на преступления украинских вооруженных формирований, в их числе мародерство, использование мирных жителей в качестве живого щита», — сказал он.

Кроме того, украинские военные оборудуют огневые точки в жилых домах мирных жителей на оккупированных территориях, добавил глава СК.

Бастрыкин также рассказал, что американские и британские комплексы для атак на Курскую область. Речь о идет о дальнобойных ракетных системах ATACMS и Storm Shadow, а также реактивной системе залпового огня HIMARS.

В ночь на 2 марта губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в Беловском районе региона в результате атаки беспилотного летательного аппарата пострадал мужчина.

Ранее в СК призвали наказать европейских политиков, поставляющих оружие Украине.

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