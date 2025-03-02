В СК РФ призвали наказать европейских политиков, поставляющих оружие Украине

Бастрыкин: политики в ЕС ответственны за гибель россиян от обстрелов ВСУ

Европейские политики, согласующие поставки оружия на Украину, должны нести ответственность за гибель мирных российских граждан. Такое заявление в ходе интервью для ТАСС сделал председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

«Мы знаем, что они (европейские политики. — «Газета.Ru») принимают решения о поставках оружия Украине, и поэтому эти лица тоже должны нести ответственность за жертвы среди мирного населения нашей страны», — сказал он.

По словам Бастрыкина, с момента начала боевых действий атакам со стороны украинских войск подверглись 34 субъекта РФ. Речь идет о территориях, расположенных вне зоны проведения специальной военной операции.

Как отметил глава СК РФ, в том числе удары наносятся с применением оружия западного производства. В частности, бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) используют полученные от зарубежных партнеров тактические ракетные комплексы и реактивные системы залпового огня.

Всего из-за действий украинских войск погибли 652 мирных российских гражданина, среди которых — 23 ребенка. Ранения различной степени тяжести, в свою очередь, получили 169 несовершеннолетних и 2 811 взрослых.

16 февраля верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что мирные граждане РФ якобы не гибнут в результате атак ВСУ на российские субъекты. По ее словам, Москва теряет только военнослужащих, которые находятся «на чужой территории».

Ранее в министерстве иностранных дел РФ назвали низостью слова Каллас об отсутствии жертв среди российских граждан.