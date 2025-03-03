Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российский военблогер попросил молиться за него после госпитализации

Военный блогер Гузенко оказался госпитализирован и попросил молиться за него
close
Телеграм-канал «Тринадцатый»

Военный блогер Егор Гузенко, известный под псевдонимом «Тринадцатый» и участвующий в специальной военной операции (СВО), сообщил в Telegram-канале о своей госпитализации.

Боец рассказал, что он заболел и слег с высокой температурой. В связи с этим он попросил подписчиков не забывать о нем.

«Тринадцатый» также поблагодарил военных медиков, отметив, что они спасли ему жизнь.

«Не забывайте за меня молиться и помогать», — написал Гузенко.

В ноябре прошлого года военблогер подписал контракт с министерством обороны России. До этого его задержали на городской площади Новопавловска (Ставропольский край) по статье 6.9 КоАП («Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ»). Во время задержания он оказал сопротивление, после чего против него возбудили уголовное дело по статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Блогер отказался давать показания во время допроса.

Гузенко участвовал в боевых действиях в Донбассе с 2014 года. Он был объявлен в международный розыск после того, как в 2022 году нарушил меру пресечения по делу о драке и уехал из-под домашнего ареста в зону проведения СВО. На мужчину было заведено уголовное дело о хулиганстве. Как писали СМИ, летом 2021 года он выстрелил мужчине в лицо светошумовым патроном из аэрозольного пистолета. Сам Гузенко утверждал, что заступился за женщину, на которую напал наркоман.

Ранее российский боец заявил о жесточайшем отпоре, полученном ВСУ в курских Погребках.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами