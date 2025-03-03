Военнослужащий Вооруженных сил Украины Сергей Кузнецов, попавший в российский плен, рассказал, что украинское командование отправляет на передний край обороны ремонтников техники, глухих и пожилых людей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на видеоролик с бойцом от Минобороны РФ.

«Ремонтников техники тоже бросают на передок, бросают и в 52 года, и в 54, глухих бросают на передок. Какие штурмовики из старых дедов?» — поделился военный.

После мобилизации украинский военнослужащий служил в городе Изюм. До службы он жил в селе и работал на тракторе.

Также Кузнецов сообщал, что украинские военнослужащие на территории Сумской области использовали дорожных рабочих в качестве живого щита.

До этого глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявлял, что ВСУ на подконтрольных территориях используют мирное население в качестве живого щита. По его словам, данные факты подтверждаются показаниями очевидцев.

Ранее в СК назвали число атакованных ВСУ российских регионов.